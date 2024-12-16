Белоусов возглавил набсовет "Военно-строительной компании"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета "Военно-строительной компании", на данном посту он сменил экс-главу военного ведомства Сергея Шойгу.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Прекратить досрочно полномочия председателя наблюдательного совета публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Шойгу С.К.", - говорится в документе.

Согласно распоряжению кабинета министров, Белоусов назначается главой набсовета компании сроком на пять лет.

В наблюдательный совет вошли также: начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов, первый замминистра обороны Леонид Горнин, замминистра экономического развития Мурат Керефов, замглавы Минфина Алексей Липаев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков.

"Военно-строительная компания" была создана в 2019 году вместо подведомственного Минобороны Федерального агентства по специальному строительству ("Спецстрой").