Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:46

Белоусов возглавил набсовет "Военно-строительной компании"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов назначен председателем наблюдательного совета "Военно-строительной компании", на данном посту он сменил экс-главу военного ведомства Сергея Шойгу.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Прекратить досрочно полномочия председателя наблюдательного совета публично-правовой компании "Военно-строительная компания" Шойгу С.К.", - говорится в документе.

Согласно распоряжению кабинета министров, Белоусов назначается главой набсовета компании сроком на пять лет.

В наблюдательный совет вошли также: начальник Экспертного управления президента РФ Денис Агафонов, первый замминистра обороны Леонид Горнин, замминистра экономического развития Мурат Керефов, замглавы Минфина Алексей Липаев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин и председатель "Промсвязьбанка" Петр Фрадков.

"Военно-строительная компания" была создана в 2019 году вместо подведомственного Минобороны Федерального агентства по специальному строительству ("Спецстрой").

Андрей Белоусов Военно-строительная компания Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дерипаска подал в суд иск к Романовой, Фельгенгауэр, Плющеву и Певчих

Авиакомпания "ЮТэйр" подпала под санкции ЕС

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки

Под санкции Евросоюза за "дестабилизирующие действия" попала Тина Канделаки

С сентября выплаты за участие в боевых действиях увеличились в 1,5 раза

Путин заявил о невозможности до бесконечности повышать расходы на оборону

Путин заявил о невозможности до бесконечности повышать расходы на оборону

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

Белоусов заявил, что около 96% военных могут вернуться к службе после выписки

В 2025 году будет масштабировано производство ракетного комплекса "Орешник"

Дело о теракте на Крымскому мосту в 2022 году поступило в суд

Белоусов заявил о наборе свыше 427 тыс. военнослужащих в ВС РФ в 2024 году

Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии105 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России31 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2058 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5563 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });