В администрации президента создается Управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о создании в составе администрации президента Управления президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству и об упразднении Управлений президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству.

Текст подписанного 29 августа указа размещен на официальном портале правовой информации.

Путин поручил руководителю администрации президента в трехмесячный срок представить на утверждение проект положения об Управлении президента по стратегическому партнерству и сотрудничеству; представить предложения по приведению актов президента в соответствие с настоящим указом; провести необходимые организационно-штатные мероприятия в соответствии с настоящим указом.