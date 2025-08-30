Три человека погибли в ДТП с участием бензовоза и внедорожника в Калмыкии

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - ДТП с участием джипа и бензовоза в Черноземельском районе Калмыкии унесло жизни трех человек, сообщает в субботу пресс-служба МВД по республике.

"На 145 км автодороги регионального значения "Яшкуль - Комсомольский - Артезиан" (Черноземельский район) произошло столкновение двух транспортных средств Toyota Land Cruiser Prado и бензовоза Volvo. В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель и два пассажира автомобиля Toyota, один из них - несовершеннолетний. В медицинское учреждение доставлены два пассажира этого же автомобиля", - говорится в сообщении.

На месте ДТП работают экстренные службы, ГАИ и следственно-оперативная группа полиции.