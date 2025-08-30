Горнин сообщил, что сформирован проект оборонного бюджета РФ на 2026-2028 годы

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сформирован сбалансированный проект оборонного бюджета на 2026-2028 годы, он позволит решать все поставленные задачи, заявил первый замглавы российского военного ведомства Леонид Горнин.

"В целях повышения оперативности и гибкости принятия управленческих решений и эффективного использования бюджетных ассигнований реализована новая модель бюджетного планирования и создана система контроля исполнения расходов бюджета Минобороны", - сказал он.

Выдержки его выступления на коллегии ведомства приведены в субботу в телеграм-канале Минобороны.

"С учетом указанных подходов сформирован проект сбалансированного оборонного бюджета 2026-2028 годов, который позволит обеспечить выполнение поставленных Верховным главнокомандующим перед Вооруженными силами задач с учетом экономических возможностей государства", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве сообщили, что утверждены критерии оценки исполнения плановых показателей, обеспечен непрерывный мониторинг выполнения госконтрактов и контроль исполнения расходов бюджета Минобороны РФ.

По словам Горнина, проводятся мероприятия по оптимизации бюджетных процессов, эффективному использованию средств и развитию компетенций бережливого управления.

Он также сообщил, что "в целях совершенствования системы финансового обеспечения оптимизирована структура центральных органов военного управления, а также проработан вопрос введения в войсковом звене в штаты полка - бригады - дивизии финансовых органов".

"Это позволит встроить и интегрировать систему финансового обеспечения, включая территориальные финансовые органы, в единую вертикаль подчинения по линии командования и будет способствовать своевременному выполнению задач всестороннего обеспечения войск (сил) и военнослужащих", - сказал Горнин.

В Минобороны РФ заявили, что реализация плана позволит повысить качество финансового планирования и исполнения военного бюджета по обеспечению потребностей ВС РФ.