Отправка семи поездов по сообщению с Большим Сочи задержана из-за непогоды

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Время отправки семи поездов по сообщению с Большим Сочи изменено из-за непогоды, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК) в своем телеграм-канале в пятницу.

"В связи со сбоем в графике движения из-за погодных условий в Краснодарском крае изменяется время отправления ряда поездов", - говорится в сообщении.

В частности, задерживается отправление поездов в Москву из Имеретинского Курорта (не ранее 22:00 по Москве) и Адлера (20:00), из Москвы (19:30) и Владикавказа (23:00) в Адлер, а также из Адлера в Ростов-на-Дону (23:00), Томск (16:30) и Владикавказ (3 января 0:30).

Вечером 31 декабря сообщалось, что из-за снегопадов на Кубани задерживались более 50 поездов.