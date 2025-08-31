Поиск

Путин уверен в укреплении и развитии всего комплекса российско-киргизских связей

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил об успешном развитии отношений между РФ и Киргизией, которые основаны на стратегическом партнерстве и союзничестве.

"Отношения между нашими государствами строятся в духе стратегического партнерства и союзничества. Успешно развивается двустороннее сотрудничество в самых различных сферах, конструктивное взаимодействие в рамках Евразэс, ОДКБ, СНГ, ШОС и других многосторонних структур", - говорится в поздравительном послании Путина в адрес президента Киргизии Садыра Жапарова по случаю Дня независимости республики. Текст послания размещен на сайте Кремля.

"Совместными усилиями мы, несомненно, обеспечим дальнейшее наращивание всего комплекса российско-киргизских связей. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - отмечается в послании.

Путин пожелал президенту Киргизии крепкого здоровья и успехов, а гражданам республики благополучия и процветания.

Киргизия Садыр Жапаров Владимир Путин
