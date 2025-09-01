Поиск

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5,7 тыс. руб./т

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5 тыс. 746,2 рубля за тонну, на подсолнечный шрот - до 1 тыс. 119,4 рубля за тонну, сообщил Минсельхоз.

Расчетные пошлины на август на масло составляли 4 тыс. 640,1 рубля за тонну, на шрот - 963,4 рубля за тонну. Однако они не применялись: решением правительства действие этих пошлин было приостановлено с 29 июля по 31 августа 2025 года.

В июле пошлина на масло составляла 4 тыс. 739,3 рубля, на шрот - 1 тыс. 054,4 рубля за тонну.

Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины на сентябрь, составили: на масло $1 тыс. 130,6 за тонну ($1 тыс. 138,7 месяц назад), на шрот - $217,8 ($220,4).

Размер пошлин составляет 70% от разницы между базовой и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц).

РФ ввела механизм "подсолнечного демпфера" с 1 сентября 2021 года. Сначала пошлины рассчитывались в долларах, с июля 2022 года - в рублях.

Базовая цена на подсолнечное масло составляет 82 500 рублей за тонну, на шрот - 15 875 рублей за тонну.

Действие пошли рассчитывалось на год. В августе 2024 года они были продлены сразу на два года - до 1 сентября 2026 года.

Минсельхоз
