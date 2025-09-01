Поиск

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Самозапрет на заключение договоров потребительских кредитов с 1 сентября можно установить в многофункциональных центрах (МФЦ).

Возможность введения самозапрета появилась у граждан в марте, но сделать это можно было только через портал "Госуслуги". За это время услугой воспользовались 15 млн человек.

Самозапрет распространяется на потребкредиты (займы), в том числе на договоры банковского счета, предусматривающие платежи, несмотря на отсутствие денежных средств (овердрафты), а также договоры, предполагающие выдачу кредитных карт.

В то же время его нельзя установить на ипотеку, автокредиты, обязательства по которым обеспечены залогом транспортного средства, основные образовательные кредиты (на оплату обучения, которая сразу перечисляется в образовательную организацию) и поручительства. Самозапрет также не распространяется на выдачу денежных средств по уже имеющимся кредитным картам и на оплату задолженности по ранее выданным кредитам или займам.

Действующие кредиты (займы) для установления самозапрета досрочно погашать не нужно, сообщал ЦБ.

Отменить самозапрет можно в любой момент. Его снимут через день после внесения в состав кредитной истории человека соответствующей информации. Такой период охлаждения поможет принять более взвешенное решение о необходимости получить заем или кредит, отмечал регулятор.

