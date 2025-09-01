Более 45 тыс. студентов-медиков начнут обучение по программам ВПО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 45 тыс. человек приступят к обучению по медицинским специальностям по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В День знаний только в образовательных организациях Минздрава России и образовательных организациях, подведомственных субъектам РФ, к обучению по медицинским специальностям приступят более 45 тыс. обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры", - сказал Мурашко в своем приветствии обучающимся в медицинских образовательных организациях.

Помимо этого, обучение начнут более 30 тыс. ординаторов. Свыше 100 тыс. ребят пойдут учиться по программам среднего профессионального образования.

В этом году в образовательные организации Минздрава России поступили 2,5 тыс. детей участников специальной военной операции (СВО) и других вооруженных конфликтов; детей, родители которых погибли или получили ранения в ходе СВО; и детей медицинских работников, погибших от ковида; а также сами бойцы, в том числе 1 тыс. героев России, сообщил министр.

Мурашко добавил, что в текущем году значительно увеличилось количество бюджетных мест в медицинских образовательных учреждениях.