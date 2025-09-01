Поиск

Более 45 тыс. студентов-медиков начнут обучение по программам ВПО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Свыше 45 тыс. человек приступят к обучению по медицинским специальностям по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В День знаний только в образовательных организациях Минздрава России и образовательных организациях, подведомственных субъектам РФ, к обучению по медицинским специальностям приступят более 45 тыс. обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры", - сказал Мурашко в своем приветствии обучающимся в медицинских образовательных организациях.

Помимо этого, обучение начнут более 30 тыс. ординаторов. Свыше 100 тыс. ребят пойдут учиться по программам среднего профессионального образования.

В этом году в образовательные организации Минздрава России поступили 2,5 тыс. детей участников специальной военной операции (СВО) и других вооруженных конфликтов; детей, родители которых погибли или получили ранения в ходе СВО; и детей медицинских работников, погибших от ковида; а также сами бойцы, в том числе 1 тыс. героев России, сообщил министр.

Мурашко добавил, что в текущем году значительно увеличилось количество бюджетных мест в медицинских образовательных учреждениях.

Михаил Мурашко Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

Самозапрет на кредиты с 1 сентября можно установить в МФЦ

В России начинается новый учебный год

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5,7 тыс. руб./т

Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ в сентябре повышается до 5,7 тыс. руб./т

Пушилин заявил о полном контроле российской армии над югом ДНР

Что произошло за день: воскресенье, 31 августа

Песков отметил, что беседа Путина и Пашиняна была продолжительной и очень хорошей

Ушаков сообщил о большом внимании к Путину и делегации РФ на мероприятиях саммита ШОС

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин и Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты

Путин встречается в Китае с премьером Армении

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2364 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7080 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });