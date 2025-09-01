Теплый сентябрь прогнозируется на территории России

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Среднемесячная температура в сентябре на европейской территории страны будет выше нормы, на всей остальной территории температура будет около нормы, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"На европейской территории России, практически на всей территории, температура прогнозируется выше нормы, теплый сентябрь ожидается на территории, фактически, до Урала", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что температура выше нормы ожидается на территории Северо-Западного, Центрального, Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.

Также температура выше нормы прогнозируется на севере Сибири - на Таймыре и в Туруханском районе Красноярского края, добавил собеседник агентства.

"На всей остальной территории страны температура около нормы, но ближе к небольшим положительным аномалиям. То есть сентябрь ожидается теплым", - отметил Вильфанд.

Говоря об осадках, он сообщил, что практически во всех регионах Центрального федерального округа, за исключением Ярославской и Костромской областей, будет дефицит дождей.

Дефицит осадков будет и в западных регионах Приволжского федерального округа - в Саратовской и Ульяновской областях. Такая же ситуация ожидается в сентябре в Оренбургской и Курганской областях, в регионах севера европейской части России, в Архангельской области, в Ненецком автономном округе, а также на севере Уральского федерального округа, на севере Сибири и на самом севере Дальнего Востока.

Избыток осадков прогнозируется на юго-западе Сибири и на востоке и юге Хабаровского края в районе Тихоокеанского побережья, а также на Сахалине.