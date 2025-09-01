Поиск

РФ за 7 месяцев увеличила экспорт продукции АПК в Китай на 10%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - РФ за семь месяцев этого года экспортировала в Китай продукции АПК почти на $4 млрд, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил "Интерфаксу" руководитель федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин.

По его словам, в тройку лидеров по объему поставок входят мороженая рыба, которой было экспортировано более чем на $765 млн, рапсовое масло (свыше $740 млн), ракообразные (около $630 млн).

"Наибольший прирост экспорта среди товаров АПК за период с января по июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года продемонстрировала кукуруза, поставки которой выросли в 3,2 раза. Заметно вырос и экспорт свинины - в 2,4 раза", - уточнил глава "Агроэкспорта".

Агроэкспорт Китай
