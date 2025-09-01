Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%, лидируют бумаги "Русала"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренно позитивную динамику после почти 0,5%-го снижения в конце прошлой недели в ожидании новых важных сообщений на геополитическую тематику, прежде всего касающихся урегулирования конфликта вокруг Украины.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2913,61 пункта (+0,49%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,8%.

Подорожали акции "Русала" (+1,8%), "Татнефти" (+1,4%), "Интер РАО" (+1,2%), "МТС" (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "Аэрофлота" (+0,7%), "НЛМК" (+0,7%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,7%), "ММК" (+0,5%), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), МКПАО "Яндекс" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,5%), АФК "Система" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в воскресенье. "Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить. В том числе, как мне сказал наш президент, обсуждались последние контакты с американцами, наши контакты с американцами", - сказал Ушаков журналистам.

Президент РФ в понедельник в Тяньцзине примет участие в саммите ШОС. Путин прибыл в Китай накануне с четырехдневной поездкой. В Тяньцзине помимо саммита ШОС у российского президента запланирована двустороння повестка.

Официальное открытие саммита состоится в понедельник утром, но минувшим вечером в честь приехавших гостей состоялся прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина, где присутствовали руководители 10 государств-членов ШОС - России, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана, а также главы приглашенных стран: государства-наблюдатели Афганистан и Монголия, 14 партнеров по диалогу - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

Кроме того, гостями председателя Китая на этом саммите стали Вьетнам, Индонезия, Лаос, Малайзия и Туркменистан. Традиционно в работе саммитов принимают участие и руководители ведущих международных организаций, включая ООН.

В завершении дня президент РФ переедет в Пекин, где состоится его официальный визит, российско-китайские переговоры, а также отдельные встречи с главами зарубежных государств.

Россия и Украина, возможно, сейчас не хотят организации двустороннего саммита для решения украинского конфликта, однако возможна трехсторонняя встреча - с участием Вашингтона, заявил президент США Дональд Трамп. "Думаю, может пройти трехсторонняя встреча. Не уверен, что состоится двусторонняя встреча, но трехсторонняя - будет", - сказал он в опубликованном в субботу интервью изданию Daily Caller.

Трамп вновь озвучил мысль, что стороны конфликта, возможно, еще не готовы его прекратить. "Может быть, им надо еще немного повоевать", - сказал президент. Он напомнил о приведенной им ранее в этом году аналогии с двумя дерущимися детьми. "Иногда им надо подраться еще немного, прежде чем их удается разнять", - сказал президент США.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в пятницу, однако выросли по итогам августа. Инвесторы оценивали американские статданные и корпоративные новости. Как стало известно 29 августа, доходы населения США в июле выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%. Оба показателя совпали с прогнозами рынка.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в июле увеличился на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,6% в годовом выражении. Месяцем ранее индекс вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в июле увеличился на 2,9% в годовом выражении. Динамика индикатора, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, ускорилась с 2,8% в июне и совпала с ожиданиями аналитиков.

Тем временем член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что он поддерживает серию снижений базовой процентной ставки начиная с сентября. Уоллер голосовал за снижение ставки на июльском заседании и теперь "еще больше уверен", что это было правильным решением. Он отметил, что последние данные по рынку труда говорят о сохранении неблагоприятных трендов. По словам Уоллера, ситуация на этом рынке может быть хуже, чем выглядит на первый взгляд.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром не демонстрирует яркой динамики (-0,03%), что говорит о возможной стабилизации ситуации на фондовых биржах США 1 сентября.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник преобладает преимущественно негативная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Китая, Австралии, Южной Кореи и Японии снижаются на 0,1-1,8%, и лишь индекс Гонконга подрастает на 1,8%.

В свою очередь мировые цены на нефть 1 сентября утром демонстрируют умеренное снижение. Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,41%, до $67,2 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на октябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,42%, до $63,74 за баррель.