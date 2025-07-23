Подписан закон об увеличении пособия беременным студенткам

Пособие увеличат до прожиточного минимума с 1 сентября

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении до прожиточного минимума пособия беременным, которые проходят обучение в вузах и учреждениях профобразования, сообщает официальный портал правовой информации.

Документ разработан с целью увеличения размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования и научных организациях.

В настоящее время пособие по беременности и родам данной категории женщин составляет около 2-5 тыс. рублей в месяц, всего же они получают от 9333 рублей до 23333 рублей.

Закон увеличивает данное пособие до размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) или фактического проживания.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.