Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев полагает, что Россия несет ответственность за ухудшение двусторонних отношений.

"Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам", - сказал он телеканалу "Аль-Арабийя".

По его словам, реакция российских официальных лиц на инцидент с азербайджанским гражданским самолетом в декабре 2024 года вызывает в Баку огромное разочарование и недовольство.

"Во-первых, этого не должно было произойти, так как в случае атак беспилотников на российские аэропорты они объявляют особый режим. По-русски этот режим называется "Ковер", и в случае его объявления все самолеты получают сигнал об атаке беспилотников и разворачиваются, - сказал Алиев. - Только профессионализм и мужество пилотов позволили самолету совершить посадку, и, к счастью, он приземлился в Казахстане, а не в России".

По его словам, в ходе второй Карабахской войны (осенью 2020 года - ИФ), в последний день войны, 9 ноября, Азербайджан случайно сбил российский вертолет, приблизившийся к границе Азербайджана, где ему изначально не следовало быть.

"Потому что за 30 лет российские вертолеты ни разу не приближались к границе Азербайджана с территории Армении. Он летел со стороны Армении. Тем, кто его сбил, было очевидно, что армянский вертолет собирается проникнуть на нашу территорию, и они его сбили. Немедленно, в тот же день, я позвонил президенту России и принес извинения. Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Министерству обороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности. Ничего подобного со стороны России (в случае с самолетом AZAL) мы не увидели", - сказал президент Азербайджана.

"То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями. Но это стало большой неожиданностью (реакция на крушение самолета AZAL). И они до сих пор не говорят, что случилось. Так что это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан не хотел ухудшения отношений с Россией.

"Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа. Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться", - сказал президент.