Поиск

Алиев не считает Азербайджан ответственным за ухудшение отношений с Россией

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев полагает, что Россия несет ответственность за ухудшение двусторонних отношений.

Авиакатастрофа в Актау

"Мы не несем ответственности за ухудшение отношений. Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам", - сказал он телеканалу "Аль-Арабийя".

По его словам, реакция российских официальных лиц на инцидент с азербайджанским гражданским самолетом в декабре 2024 года вызывает в Баку огромное разочарование и недовольство.

"Во-первых, этого не должно было произойти, так как в случае атак беспилотников на российские аэропорты они объявляют особый режим. По-русски этот режим называется "Ковер", и в случае его объявления все самолеты получают сигнал об атаке беспилотников и разворачиваются, - сказал Алиев. - Только профессионализм и мужество пилотов позволили самолету совершить посадку, и, к счастью, он приземлился в Казахстане, а не в России".

По его словам, в ходе второй Карабахской войны (осенью 2020 года - ИФ), в последний день войны, 9 ноября, Азербайджан случайно сбил российский вертолет, приблизившийся к границе Азербайджана, где ему изначально не следовало быть.

"Потому что за 30 лет российские вертолеты ни разу не приближались к границе Азербайджана с территории Армении. Он летел со стороны Армении. Тем, кто его сбил, было очевидно, что армянский вертолет собирается проникнуть на нашу территорию, и они его сбили. Немедленно, в тот же день, я позвонил президенту России и принес извинения. Мы немедленно выплатили компенсацию семьям погибших пилотов и Министерству обороны. Мы начали расследование, и те, кто допустил эту трагическую ошибку, были привлечены к ответственности. Ничего подобного со стороны России (в случае с самолетом AZAL) мы не увидели", - сказал президент Азербайджана.

"То трагическое событие 9 ноября и наше поведение тогда дают нам основание ожидать такого же отношения и к Азербайджану, ведь две страны называют себя друзьями. Но это стало большой неожиданностью (реакция на крушение самолета AZAL). И они до сих пор не говорят, что случилось. Так что это, конечно, очень серьезная ситуация в наших двусторонних отношениях", - отметил он.

Алиев подчеркнул, что Азербайджан не хотел ухудшения отношений с Россией.

"Но затем начались эти необоснованные нападения на азербайджанцев в России. Два человека были подвергнуты пыткам и убиты. А в поступившей затем официальной информации говорилось, что они умерли от сердечного приступа. Даже если они, как говорят, совершили преступление 20 лет назад, это же люди. С ними нельзя так обращаться", - сказал президент.

Азербайджан Актау Ильхам Алиев Казахстан Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Главу ЕК призвали отменить план запрета продаж машин с двигателями внутреннего сгорания

Санкции США против сербской компании NIS отложены еще на месяц

Нефть осталась стабильна после падения накануне

Что случилось этой ночью: среда, 27 августа

США рассчитывают до конца года выйти на мирное решение конфликта на Украине

Макрон заявил, что не уйдет в отставку на фоне угрозы политического кризиса

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с Россией

Президент США заявил о возможности "экономической войны" с Россией

Трамп не исключил введение пошлин против России, Украины

Что произошло за день: вторник, 26 августа

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания

Макрон подтвердил право на роспуск парламента, несмотря на отсутствие желания
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2361 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7031 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });