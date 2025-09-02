Рейс "Аэрофлота" Владивосток - Москва отменен из-за столкновения самолета с птицами

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Самолет, следующий по маршруту Владивосток - Москва, получил повреждения после столкновения со стаей птиц, рейс отменен, сообщает пресс-служба "Аэрофлота" во вторник.

"В связи с распространяемой информацией в ряде СМИ и ТГ-каналах о задержке рейса Владивосток - Москва авиакомпания сообщает, что вынуждено отменила рейс SU1783 за 1 сентября. При посадке в аэропорту Владивостока воздушное судно попало в стаю птиц", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на послеполетном осмотре было обнаружено повреждение носового обтекателя, что не позволяет выполнять рейс в Москву без проведения технических работ.

Пассажиры были размещены в гостиницах, обеспечены питанием. Они отправятся к месту назначения другими авиарейсами, информируют в пресс-службе авиакомпании.