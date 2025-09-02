Почти 20 человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Приамурье

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись во вторник на трассе в Амурской области, есть пострадавшие, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В Благовещенском округе на 7 км автодороги Благовещенск-Свободный произошло столкновение автомобиля Toyota Crown и маршрутного автобуса Iveco", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения.