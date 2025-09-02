Российские военные нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли поражение портовой инфраструктуре Украины и предприятию по производству беспилотников.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение портовой инфраструктуре Украины, использовавшейся в интересах ВСУ, предприятию по производству беспилотных летательных аппаратов", - сообщили в Минобороны РФ во вторник.

Там заявили, что также поражены пункты временной дислокации ВСУ в 162 районах.

Кроме того, за сутки нейтрализованы 158 украинских беспилотников.