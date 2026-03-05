Поиск

Путин заявил об опасности неподконтрольных РФ систем связи для военных в зоне СВО

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Использование в рамках СВО систем связи, официально неподконтрольных России, представляет угрозу для российских военнослужащих. Такое мнение на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, приуроченной к Международному женскому дню, высказала одна из участниц - военный связист.

Президент поинтересовался, как сейчас на фронте налажена связь с учетом того, что российские военные перестали пользоваться "техническими возможностями, которые напрямую нам не принадлежали". "Как сейчас, по вашему мнению, налажена связь и что нужно сделать еще, чтобы она работала безупречно?" - спросил президент.

Участница встречи, напомнив об ограничении работы Telegram в РФ, подчеркнула, что российской стороне нужно "доработать свой мессенджер - Max - и на фронте будет все хорошо".

"Вы тоже согласны с мнением, что использование их систем связи, которые не являются нашими и нам неподконтрольны, представляют опасность для личного состава? (...). То есть использование тех видов связи, которые нами не контролируются, представляют опасность для личного состава?" - уточнил президент.

И получил утвердительный ответ.

При этом его заверили, что специальные виды связи Минобороны работают безупречно.

Владимир Путин
