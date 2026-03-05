Орбан заявил, что прорвет нефтяную блокаду Украины силой

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Венгерская сторона готова с позиции силы решать вопрос поставок нефти, блокируемых Украиной, заявил в четверг премьер Венгрии Виктор Обран.

"Мы прорвем нефтяную блокаду Украины силой. Венгерские энергоресурсы будут скоро поступать вновь по трубопроводу "Дружба", - написал Орбан в соцсети Х.

Он отметил, что Будапешт не намерен идти "ни на сделки, ни на компромиссы" в этом отношении.

Венгрия приостановила поставки дизельного топлива на Украину в связи с тем, что с 27 января поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины, были остановлены как в Венгрию, так и Словакию.