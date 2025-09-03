Минобороны РФ заявило о ночном групповом ударе по военным целям на Украине

Военные также сообщили об ударах по транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли групповой удар по военным целям на Украине, поражены предприятия ВПК и объекты топливной инфраструктуры, которые использовались ВСУ, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса и топливной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Российские военные нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По словам военных, также нанесены удары по пунктам временной дислокации ВСУ в 168 районах.