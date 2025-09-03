Суд в Москве арестовал гражданина РФ, задержанного по подозрению в госизмене

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия отправил под арест гражданина РФ, которому вменяется государственная измена, следует из данных суда.

Согласно базе суда, "Карповец А.А" арестован по решению суда в среду, 3 сентября. Фигуранту, указывается в картотеке, вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ).

Более подробными комментариями суда, а также комментариями следствия по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.