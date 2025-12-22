Два причала и два судна повреждены в Краснодарском крае после атаки БПЛА

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Два причала и два судна были повреждены в результате атаки беспилотников в Темрюкском районе Краснодарского края, произошли возгорания площадью от 1 тыс. до 1,5 тыс. кв. м, сообщили в региональном оперштабе в ночь на понедельник.

"В пос. Волна Темрюкского района из-за атаки беспилотников повреждения получили два причала и два судна. (...) На причалах повреждения привели к возгораниям площадью от 1 тыс. кв. м до 1,5 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Все находившиеся на борту эвакуированы, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы, идет тушение пожара, добавили в оперативном штабе.

Ранее сообщалось о повреждении трубопровода в результате падения обломков БПЛА в краснодарском поселке Волна.