Около 17 тысяч россиян досрочно проголосовали на выборах

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Около 17 тысяч избирателей в 11 российских регионах досрочно проголосовали на выборах, сообщили в Центризбиркоме РФ.

"По состоянию на 3 сентября 2025 года досрочно проголосовали 16 985 избирателей в 11 регионах страны: 2 756 - на судах; 14 229 - в труднодоступных или отдаленных местностях", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ЦИК РФ в четверг.

Первыми проголосовали избиратели на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании.

За ними в выборах приняли участие жители труднодоступных или отдаленных местностей Камчатки, Якутии, Ямала, Красноярского края, Магаданской, Мурманской и Иркутской областей, сообщили в комиссии.

До большинства территорий организаторы выборов могут добраться только на специальном транспорте, самый распространенный - вертолет, отмечается в сообщении.

На территории 24 регионов РФ с 24 августа проводится досрочное голосование на избирательных участках, образованных в труднодоступной местности и на находящихся в плавании судах.

В единый день голосования 14 сентября пройдет более 5 тыс. избирательных кампаний в 81 регионе России. Всего проголосовать смогут около 55 млн избирателей. Запланированы выборные кампании различного уровня, включая прямые выборы глав 20 регионов.

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,5%

