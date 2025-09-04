Кабмин РФ дополнительно направит 1,3 млрд руб. на подготовку кадров для АПК

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ дополнительно направит более 1,3 млрд рублей на подготовку кадров для АПК.

Как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг, выделяемые средства предназначены 24 регионам. Финансирование позволит модернизировать школы и колледжи для подготовки специалистов-аграриев, переобучить сотрудников перерабатывающих предприятий в сельской местности, осуществить стимулирующие выплаты для привлечения квалифицированных кадров.

"Рассчитываем, что такой подход позволит повысить конкурентоспособность нашего агропрома и будет способствовать появлению новых рабочих мест на селе", - подчеркнул глава правительства.