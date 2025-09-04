Поиск

Минобороны сообщило об ударе "Искандером" по месту запуска БПЛА в Черниговской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесен удар ракетным комплексом "Искандер" по месту запуска ударных беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области.

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, подготовка к запуску дронов с грунтовой взлетной полосы была обнаружена в Черниговской области.

Новость дополняется

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Восточный экономический форум - 2025

РФ зеркально ответит на решение Китая о безвизовом режиме для россиян

Восточный экономический форум - 2025

Законопроект о реформе банкротства в РФ проходит финальные согласования

Восточный экономический форум - 2025

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

Появление рыбной биржи пока откладывается. Обзор

"Аэрофлот" возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Сейшелы и Шри-Ланку

Восточный экономический форум - 2025

Обсуждение роста норматива продаж бензина на бирже отложено до завершения ремонтов НПЗ

Восточный экономический форум - 2025

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин

ФАС ожидает, что принимаемые на рынке меры позволят удовлетворить спрос на бензин
Дипломатическое противостояние

МИД РФ объявил о высылке эстонского дипломата из Москвы

Военная операция на Украине

Военные заявили о контроле над территорией ДНР в полосе действий группировки "Восток"

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году

Продажи легковых машин с пробегом в РФ в августе снизились на 1,3% год к году
Восточный экономический форум - 2025

"Газпром" в ноябре запустит пятую технологическую линию Амурского ГПЗ

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7100 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2366 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });