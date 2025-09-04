Минобороны сообщило об ударе "Искандером" по месту запуска БПЛА в Черниговской области

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесен удар ракетным комплексом "Искандер" по месту запуска ударных беспилотников дальнего действия ВСУ в Черниговской области.

"Расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесен высокоточный удар по транспортным машинам с пусковыми установками БПЛА противника. Запуск ударных беспилотников дальнего действия ВСУ был сорван", - заявили в Минобороны РФ в четверг.

По данным ведомства, подготовка к запуску дронов с грунтовой взлетной полосы была обнаружена в Черниговской области.

Новость дополняется