Росавиация готова изучить идею "Аэрофлота" перераспределить субсидии на Дальний Восток

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Предложение "Аэрофлота" о перераспределении субсидий на полеты в центральной части России в пользу авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) заслуживает рассмотрения при условии привлечения других представителей отрасли, считает глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Понимая, что у нас есть задача по повышению мобильности до 4 млн пассажиров к 2030 году (в ДФО - ИФ), и понимая, что очень высокая кресельная загрузка на маршрутах в центральной части на сегодняшний день у авиакомпаний, - это имеет место быть", - сказал Ядров журналистам в кулуарах ВЭФ-2025.

"В целом это предложение, связанное не с тремя программами субсидирования, а с переформатированием вообще субсидий, которые выделяются. То есть то, что мы получаем ежегодно от государства - порядка 25 млрд руб. И при рассмотрении идеи, обязательно вместе с представителями отрасли, так как это может коснуться всех программ", - добавил он.

Предложение перераспределить субсидии ранее в среду на ВЭФ озвучил глава "Аэрофлота" Сергей Александровский. Европейская часть страны и так обеспечена "достаточно стабильной транспортной доступностью", пояснил он.

Годом ранее похожую идею на форуме выдвигал гендиректор дальневосточной авиакомпании "Аврора" Константин Сухоребрик. Он говорил о перераспределении средств, выделяемых государством конкретно на поддержку перелетов между регионами в обход Москвы в рамках постановления правительства №1242. "Пора уже закрывать №1242, и деньги, которые тратятся Российской Федерацией в европейской части страны, перераспределить на вот эту программу (полетов внутри ДФО - ИФ). Мы считаем, что это решение проблемы дефицита финансов для Дальнего Востока, региональной местной авиации", - заявил тогда Сухоребрик журналистам.

Сейчас в РФ действует три ежегодные федеральные программы субсидирования пассажирских авиаперевозок: между регионами в обход Москвы; между центрально частью страны и Дальним Востоком/Калининградом, а также по социально значимым маршрутам внутри ДФО (субсидии получает "Аврора"). Ежегодно на них выделяется порядка 25 млрд руб.

"Аврора" - бывшая "дочка" "Аэрофлота" (тот вышел из ее капитала в конце 2020 года). Компании при этом продолжают работать в рамках соглашения о код-шеринге. Кроме того, как заявил на ВЭФ Александровский, в дальнейшем компании планируют перейти к формату партнерства joint venture - то есть к совместному использованию доходов на определенном маршруте.

