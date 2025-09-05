Президент РФ предложил задействовать цифровые платформы для госзакупок в образовании

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ-2025 предложил протестировать инфраструктуру цифровых платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. По его словам, речь может идти об экспериментальном правовом режиме.

Помимо этого, глава государства предложил развивать практику межрегиональных офсетных контрактов (контракты со встречными инвестиционными обязательствами).

"Чтобы стимулировать развитие собственных отечественных производств нужны условия для более широкого применения так называемых офсетных контрактов, когда инвестор вкладывает в новые заводы, цеха, предприятия под гарантированные заказы от государства. В том числе важно развивать практику межрегиональных офсетных контрактов, когда производство открывается в одном субъекте РФ, а продукция по гарантированным заказам поставляется сразу в несколько регионов", - сказал Путин.