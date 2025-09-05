Поиск

Президент РФ предложил задействовать цифровые платформы для госзакупок в образовании

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания ВЭФ-2025 предложил протестировать инфраструктуру цифровых платформ для государственных и муниципальных закупок в сфере образования. По его словам, речь может идти об экспериментальном правовом режиме.

Помимо этого, глава государства предложил развивать практику межрегиональных офсетных контрактов (контракты со встречными инвестиционными обязательствами).

"Чтобы стимулировать развитие собственных отечественных производств нужны условия для более широкого применения так называемых офсетных контрактов, когда инвестор вкладывает в новые заводы, цеха, предприятия под гарантированные заказы от государства. В том числе важно развивать практику межрегиональных офсетных контрактов, когда производство открывается в одном субъекте РФ, а продукция по гарантированным заказам поставляется сразу в несколько регионов", - сказал Путин.

Владимир Путин образование госзакупки цифровые платформы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Серийный импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Восточный экономический форум - 2025

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве

Путин пообещал обеспечить безопасность Зеленскому в случае переговоров в Москве
Восточный экономический форум - 2025

Путин заявил, что отмена Китаем виз для россиян была неожиданной для Москвы

Восточный экономический форум - 2025

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Глава Росавиации заявил, что аэропорт Домодедово ждет аудит

Ушаков заявил, что ему неизвестно о запросах со стороны США на разговор Трампа и Путина

Песков заявил, что послание президента Федеральному собранию будет оглашено в этом году

Восточный экономический форум - 2025

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Путин поручил правительству не позднее ноября утвердить программу развития отрасли РЗМ

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 92 украинских БПЛА

Восточный экономический форум - 2025

В Кремле заявили, что Путин пригласил Зеленского в Москву поговорить, а не капитулировать

Восточный экономический форум - 2025

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России

Песков заявил, что размещение международных сил на Украине опасно для России
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7101 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ64 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });