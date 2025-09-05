Поиск

Россия на сегодня собрала 100 млн т зерна, на 7 млн т больше прошлогоднего

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Сбор зерна в РФ к сегодняшнему дню составил 100 млн тонн.

"Уборочная кампания в России в активной фазе. На сегодняшний день собрано уже 100 млн тонн зерна нового урожая, это на 7 млн тонн больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Обмолочено порядка 30 млн га, или 65% от всех площадей", - сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, урожайность зерновых увеличилась на 12%, до 33,7 ц/га против 30,2 ц/га годом ранее. Урожайность пшеницы выросла на 10%, ячменя - на 17%. "Это обусловлено в том числе применением качественных семян, грамотным использованием минеральных удобрений и средств защиты растений, повышением технологичности производства и другими факторами", - поясняется в сообщении.

Среди лидеров по урожайности зерновых и зернобобовых - Калининградская область (70 ц/га), Адыгея (58 ц/га) и Брянская область (53,7 ц/га).

Минсельхоз также сообщил, что в активной фазе уборка других культур: собрано почти 1,3 млн тонн картофеля и 1,6 млн тонн овощей открытого грунта. Показатели выше, чем в прошлом году.

Набирает обороты озимый сев: под урожай следующего года засеяно порядка 2,4 млн га. Работы ведутся в регионах Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов. Как заявляла ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут, площадь под озимыми культурами в этом году планируется сохранить на уровне прошлого года - порядка 20 млн га.

Минсельхоз в этом году прогнозирует сбор зерна в 135 млн тонн (в том числе 90 млн тонн пшеницы). В 2024 году было собрано 125,9 млн тонн, в том числе 82,6 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз Оксана Лут
