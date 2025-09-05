Мэр Энергодара сообщил об артобстреле города со стороны ВСУ

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ ведут артиллерийский обстрел города Энергодара, в котором расположена Запорожская АЭС, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в пятницу.

"ВСУ ведут артобстрел города! Зафиксированы прилеты в непосредственной близости от городской застройки", - написал Пухов в пятницу в своем телеграм-канале.

Он попросил горожан воздержаться от посещения первого микрорайона, городского парка и гаражных кооперативов, а также находиться в безопасных местах. Данных о пострадавших и повреждениях Пухов не привел.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Последние удары непосредственно по территории станции были зафиксированы 25 июля.