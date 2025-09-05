Поиск

Путин прибыл в Самару, где проведет совещание, посетит предприятие и встретится с губернатором

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самару, где проведет совещание по вопросам двигателестроения.

В Самару президент прибыл из Владивостока, здесь в пятницу он выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В программе в Самаре, помимо совещания, посещение ПАО "ОДК-Кузнецов", которая входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех".

Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Кроме того, как ожидается, Путин встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым


Владимир Путин Самара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: пятница, 5 сентября

Володин считает, что участники СВО должны преподавать во всех российских школах

Россельхознадзор сообщил, что Россия не поставляла яйца в США

Россельхознадзор сообщил, что Россия не поставляла яйца в США

Минцифры РФ представило список доступных при ограничении интернета сервисов

Минцифры РФ представило список доступных при ограничении интернета сервисов
Дело сенатора Арашукова

Дело экс-сенатора Арашукова о даче взятки за условия в колонии поступило в суд

Дело экс-сенатора Арашукова о даче взятки за условия в колонии поступило в суд

Пилот погиб при крушении частного самолета в Подмосковье

В РФ начали предоставлять доступ к популярным сервисам при ограничении интернета

В РФ начали предоставлять доступ к популярным сервисам при ограничении интернета

ФСБ сообщила о задержании в Краснодаре подозреваемого в поджогах на ж/д инфраструктуре

Песков не знает, правдива ли информация СМИ о призыве Трампа к Европе отказаться от нефти из РФ

Построенный по серийным технологиям импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7105 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });