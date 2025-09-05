Путин прибыл в Самару, где проведет совещание, посетит предприятие и встретится с губернатором

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Самару, где проведет совещание по вопросам двигателестроения.

В Самару президент прибыл из Владивостока, здесь в пятницу он выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

В программе в Самаре, помимо совещания, посещение ПАО "ОДК-Кузнецов", которая входит в состав АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" госкорпорации "Ростех".

Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Кроме того, как ожидается, Путин встретится с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым



