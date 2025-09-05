Поиск

Путин призвал активно выводить отечественные ракетные двигатели на мировой рынок

Путин призвал активно выводить отечественные ракетные двигатели на мировой рынок
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей, активно выводить их на мировой рынок.

"Россия была и остаётся одним из мировых лидеров в развитии космонавтики. Ей важно последовательно обновлять производственные мощности по выпуску двигателей для ракет-носителей", - сказал Путин на совещании по двигателестроению.

"Мы должны не только закрывать собственные текущие и перспективные потребности, но и активно выходить на мировые рынки, успешно конкурировать здесь", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Самару и посетил "ОДК -Кузнецов" (входит в "Ростех"). Предприятие специализируется на разработке, производстве, ремонте и сервисе газотурбинных и ракетных двигателей.

Владимир Путин Ростех Самара
