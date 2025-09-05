Поиск

Путин в Самаре посещает ПАО "ОДК-Кузнецов"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Самаре посещает ПАО "ОДК-Кузнецов", которое входит в состав "Объединенной двигателестроительной корпорации" Госкорпорации "Ростех".

Президенту рассказали о представленных на выставке двигателях, выпускаемых предприятиями "Объединенной двигателестроительной корпорации".

Экспозиция состоит из двигателей для гражданской и транспортной авиации, вертолетных двигателей, двигателей для новых типов летательных аппаратов, космических двигателей и наземных газотурбинных установок.

В частности, президенту показали турбовентиляторные двухконтурные двигатели со смешением потоков контуров, которые применяются при производстве Ту-214 и самолетов Ил, а также при производстве самолета МС-21-310.

Рассказали главе государства и о производстве двигателей, которые используются на самолетах SJ-100, самолетах-амфибиях БЕ-200 и Ил-212.

Путина сопровождали первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Алексей Дюмин, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр финансов Антон Силуанов, гендиректор госкорпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" Сергей Чемезов, генеральный директор АО "Объединённая двигателестроительная корпорация" Александр Грачёв.

