Группировки "Центр" и "Запад" за сутки улучшили позиции в зоне СВО

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Центр" и "Запад" в течение суток заняли более выгодные позиции, в глубину обороны украинской армии продвинулась группировка "Восток", сообщили их пресс-центры в субботу.

"Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, бригады морской пехоты ВСУ, бригады территориальной обороны и трех бригад национальной гвардии Украины в районах Грузского, Родинского, Красноармейска и Димитрова", - сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его информации, потери украинских сил здесь составили до 435 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, пять автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Запад" (...) при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах Купянска, Яровой, Синьково и Кировска", - сказал представитель группировки Леонид Шаров.

По его словам, за сутки потери украинской армии в зоне действий группировки составили до 255 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 22 автомобиля, три орудия полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной борьбы и семь складов боеприпасов.

"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике формирований двух механизированных бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны ВСУ в районах Успеновки, Ивановки, Новопавловки", - сообщил Алексей Яковлев, начальник пресс-центра группировки.

По его данным, в течение суток армия Украины потеряла на этом участке до 210 военнослужащих, 11 автомобилей, склад материальных средств, пункт боепитания, пять станций спутниковой связи Starlink и десять пунктов управления беспилотной авиацией.

"Подразделения группировки "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Павловки, Могрицы, Юнаковки, Мирополья, Кияницы, Пролетарского и Амбарного Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух мотопехотных бригад ВСУ в районах Тихого и Волчанска", - сказал представитель группировки Ярослав Якимкин.

Он сообщил, что за сутки в зоне ответственности группировки "Север" украинские силы потеряли более 175 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.

Согласно данным представителя "Южной" группировки Вадима Астафьева, в течение суток авиацией и барражирующими боеприпасами нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Северска, Плещеевки, Константиновки, Ильиновки и Степановки.

"Ранеными и убитыми противник потерял свыше 260 военнослужащих. Артиллерией и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены девять автомобилей, гаубица М-777, станция радиоэлектронной борьбы, склад горючего и склад материальных средств", - сказал Астафьев.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады территориальной обороны в районах Степногорска, Малой Токмачки, Токаревки и Антоновки. Здесь армия Украины потеряла более 55 военнослужащих, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, сообщил начальник пресс-центра группировки Роман Кодрян.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Starlink ВСУ Алексей Яковлев Красноармейск Украина
