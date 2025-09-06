Поиск

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае
Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), специальный представитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов предложил облегчить платежи китайских туристов в РФ и россиян в Китае.

"От лица комитета мы обращаемся к руководствам наших стран с просьбой наладить еще один обмен. Чтобы китайские платежные системы WEChat и AliPay могли функционировать в России, а в Китае, в свою очередь, принимались бы платежи по нашим Системе быстрых платежей и картам МИР", - заявил он в ходе 15-го пленарного заседания Комитета, прошедшего в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

По мнению Титова, это создаст условия для бурного роста турпотока в обе стороны, сделав поездки по-настоящему удобными.

В ходе заседания сопредседатель РККДМР также предложил в сфере деловых отношений совместно с Российским экспортным центром ввести сертификацию подлинности и качества российских товаров в Китае.

"Мы видим, как стремительно растет спрос на российскую продукцию в Китае, увеличиваются онлайн-продажи, открываются офлайн-магазины. Объем поставок в денежном эквиваленте вырос более чем в пять раз. Но есть проблема. Как только российские товары стали популярными, их стали подделывать. Для этого и нужна сертификация", - сказал Титов.

Он напомнил, что сегодняшнее заседание проходит год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчиками.

"От лица комитета выступаем с предложением поддержать инициативу нашего Молодежного совета, направленную на поиски и увековечивание непогребённых останков бойцов, погибших в период проведения Маньчжурской наступательной операции. Для этого потребуется межгосударственное соглашение, регулирующее отношения между Россией и Китаем в области поисковой деятельности", - заявил он.

Титов также предложил заложить камень будущего Памятника братства советских и китайских воинов на Поклонной горе в Москве, и аналогичный камень в Китае. Кроме этого, властями двух стран может быть рассмотрена программа курсирования по китайским городам "Поезда Победы" - специального проекта РЖД, интерактивного музея на колесах, созданного с использованием современных медиатехнологий.

Борис Титов Китай AliPay СБП WEChat МИР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В правительстве сообщили о завершающем этапе работы над ракетой-носителем "Союз-5"

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 34 дронов ВСУ

Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о поражении десяти дронов над регионами РФ и Черным морем

Путин призвал активно выводить отечественные ракетные двигатели на мировой рынок

Путин призвал активно выводить отечественные ракетные двигатели на мировой рынок

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Мантуров считает, что смягчение ДКП может оживить авторынок, но кардинально цифры не изменятся

Чемезов заявил, что РФ будет разрабатывать свой широкофюзеляжный самолет

Что произошло за день: пятница, 5 сентября

Володин считает, что участники СВО должны преподавать во всех российских школах

Россельхознадзор сообщил, что Россия не поставляла яйца в США

Россельхознадзор сообщил, что Россия не поставляла яйца в США

Минцифры РФ представило список доступных при ограничении интернета сервисов

Минцифры РФ представило список доступных при ограничении интернета сервисов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7110 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2367 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });