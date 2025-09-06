Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

Фото: CFOTO/Future Publishing via Getty Images

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР), специальный представитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов предложил облегчить платежи китайских туристов в РФ и россиян в Китае.

"От лица комитета мы обращаемся к руководствам наших стран с просьбой наладить еще один обмен. Чтобы китайские платежные системы WEChat и AliPay могли функционировать в России, а в Китае, в свою очередь, принимались бы платежи по нашим Системе быстрых платежей и картам МИР", - заявил он в ходе 15-го пленарного заседания Комитета, прошедшего в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

По мнению Титова, это создаст условия для бурного роста турпотока в обе стороны, сделав поездки по-настоящему удобными.

В ходе заседания сопредседатель РККДМР также предложил в сфере деловых отношений совместно с Российским экспортным центром ввести сертификацию подлинности и качества российских товаров в Китае.

"Мы видим, как стремительно растет спрос на российскую продукцию в Китае, увеличиваются онлайн-продажи, открываются офлайн-магазины. Объем поставок в денежном эквиваленте вырос более чем в пять раз. Но есть проблема. Как только российские товары стали популярными, их стали подделывать. Для этого и нужна сертификация", - сказал Титов.

Он напомнил, что сегодняшнее заседание проходит год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчиками.

"От лица комитета выступаем с предложением поддержать инициативу нашего Молодежного совета, направленную на поиски и увековечивание непогребённых останков бойцов, погибших в период проведения Маньчжурской наступательной операции. Для этого потребуется межгосударственное соглашение, регулирующее отношения между Россией и Китаем в области поисковой деятельности", - заявил он.

Титов также предложил заложить камень будущего Памятника братства советских и китайских воинов на Поклонной горе в Москве, и аналогичный камень в Китае. Кроме этого, властями двух стран может быть рассмотрена программа курсирования по китайским городам "Поезда Победы" - специального проекта РЖД, интерактивного музея на колесах, созданного с использованием современных медиатехнологий.