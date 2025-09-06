Военные РФ нанесли удары по складам ВСУ

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла удары по складам боеприпасов и материальных средств вооруженных сил Украины, сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, ударам подверглись пункты дислокации ВСУ в 142 районах.