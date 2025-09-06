ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, обошлось без разрушений, сообщили представители ЗАЭС в субботу.

"ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г" (...) Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать", - говорится в сообщении телеграм-канала станции.

Представители АЭС подчеркнули, что пределы и условия безопасной эксплуатации станции не нарушены, радиационный фон в норме.

"Эта атака - элемент стратегии давления на атомщиков. Атаки на Энергодар и близлежащие территории идут интенсивно и постоянно. Только сегодня противник обстрелял 1-й микрорайон города и целенаправленно атаковал автомобиль бригады электриков, занимавшихся восстановлением ЛЭП", - заявили на станции.

Учебно-тренировочный центр трижды центр был атакован в 2025 году: дроны ВСУ 5 января, 21 мая и 5 июня били по крыше корпуса "Г" беспилотниками. Кроме того, 17 апреля дрон ВСУ был нейтрализован рядом с учебным корпусом.