ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС
Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, обошлось без разрушений, сообщили представители ЗАЭС в субботу.
"ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с помощью дронов. Удар пришелся по крыше корпуса "Г" (...) Удар нанесен в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и критических разрушений удалось избежать", - говорится в сообщении телеграм-канала станции.
Представители АЭС подчеркнули, что пределы и условия безопасной эксплуатации станции не нарушены, радиационный фон в норме.
"Эта атака - элемент стратегии давления на атомщиков. Атаки на Энергодар и близлежащие территории идут интенсивно и постоянно. Только сегодня противник обстрелял 1-й микрорайон города и целенаправленно атаковал автомобиль бригады электриков, занимавшихся восстановлением ЛЭП", - заявили на станции.
Учебно-тренировочный центр трижды центр был атакован в 2025 году: дроны ВСУ 5 января, 21 мая и 5 июня били по крыше корпуса "Г" беспилотниками. Кроме того, 17 апреля дрон ВСУ был нейтрализован рядом с учебным корпусом.
Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.
Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").