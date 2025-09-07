Поиск

Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам на западной и южной окраинах Киева

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла массированный удар по объектам производства украинских дронов, военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, а также по предприятиям в Киеве, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Сегодня, 7 сентября 2025 года, Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в том числе удар нанесен по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине Киева и логистической базе "СТС-ГРУПП" на южной окраине Киева.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились", - заявили в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Киев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса

Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса

Три человека погибли из-за взрыва в шахте в Хабаровском крае

В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны

В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны

ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Что произошло за день: суббота, 6 сентября

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Мантуров заявил, что Россия нарастит спутниковую группировку

В правительстве сообщили о завершающем этапе работы над ракетой-носителем "Союз-5"

Восточный экономический форум - 2025

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2369 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7118 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ65 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости404 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние234 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России96 материалов
Бюджет РФБюджет РФ51 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });