Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам на западной и южной окраинах Киева

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия нанесла массированный удар по объектам производства украинских дронов, военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины, а также по предприятиям в Киеве, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Сегодня, 7 сентября 2025 года, Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам производства, сборки, ремонта, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также военным авиабазам в центральной, южной и восточной частях Украины", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в том числе удар нанесен по промышленному предприятию "Киев-67" на западной окраине Киева и логистической базе "СТС-ГРУПП" на южной окраине Киева.

"Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. По другим объектам в границах Киева удары не наносились", - заявили в Минобороны РФ.