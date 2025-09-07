Поиск

Военные РФ нанесли удары по объектам ВПК и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам вооружения и аэродромам ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве сообщили, что нанесены удары по "местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны".

Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ в 149 районах, сообщили военные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 сентября 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Новости по теме

Новости

Туриста из Белоруссии нашли погибшим в горах Эльбруса

Три человека погибли из-за взрыва в шахте в Хабаровском крае

В России в воскресенье можно будет наблюдать за полным затмением Луны

ВСУ нанесли удар по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС

Что произошло за день: суббота, 6 сентября

Тхэквондист Четинбаг в числе задержанных в Москве за вымогательство криптовалюты

Скворцова сообщила, что разработанная ФМБА вакцина от рака готова к применению

Мантуров заявил, что Россия нарастит спутниковую группировку

В правительстве сообщили о завершающем этапе работы над ракетой-носителем "Союз-5"

Восточный экономический форум - 2025

Титов предложил разрешить для туристов китайскую AliPay в РФ и российскую СБП в Китае

