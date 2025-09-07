Военные РФ нанесли удары по объектам ВПК и транспортной инфраструктуры Украины

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что нанесены удары по объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам вооружения и аэродромам ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам военно-промышленного комплекса и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве сообщили, что нанесены удары по "местам сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам вооружения и военной техники, военным аэродромам, двум радиолокационным станциям противовоздушной обороны".

Кроме того, поражались пункты временной дислокации ВСУ в 149 районах, сообщили военные.