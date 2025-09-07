Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны ВСУ

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" в течение суток продвинулась в глубину украинской обороны, группировки "Южная", "Запад" и "Север" улучшили положение, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Центр" продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Веселое, Новониколаевка, Артемовка, Красноармейск, Владимировка и Кутузовка Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

По данным российских военных, потери украинских сил на этом участке составили до 460 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы.

Как сообщило министерство обороны, подразделения группировок "Южная" и "Север" улучшили тактическое положение, подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи.

По информации ведомства, "Южная" группировка за сутки поразила живую силу и технику семи бригад ВСУ в районах Никифоровки, Константиновки, Северска, Степановки, Миньковки и Червоного в ДНР. Армия Украины потеряла здесь свыше 265 военных, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Группировкой "Север" в течение суток нанесено поражение формированиям четырех механизированных бригад ВСУ в районах Алексеевки, Малой Рыбицы и Юнаковки в Сумской области, а также формированиям мотопехотной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады Нацгвардии в районах Чугуновки, Лошаково, Амбарного и Волчанска в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Противник потерял более 175 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада материальных средств", - заявили в министерстве.

По словам военных, группировка "Запад" нанесла удары по живой силе и технике четырех украинских бригад в районах Сеньково, Боровской Андреевки и Смородьковки в Харьковской области. Потери украинской армии в течение суток составили до 230 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля, реактивная система залпового огня и четыре орудия полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы и семь складов боеприпасов.

Согласно сообщению Минобороны, группировка "Днепр" за сутки нанесла поражение формированиям трех бригад ВСУ в районах Отрадокаменки, Тягинки и Антоновки. Здесь армия Украины потеряла до 60 военных, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.