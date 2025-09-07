Под российский контроль перешло село Хорошее в Днепропетровской области

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Группировка "Восток" в ходе наступательных действий взяла под контроль село Хорошее в Днепропетровской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Хорошее Днепропетровской области", - говорится в сообщении ведомства.

По его данным, за сутки группировкой "Восток" нанесено поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Дорожнянки, Успеновки, Червоного в Запорожской области, Новопавловки и Алексеевки в Днепропетровской области.

"Противник потерял до 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия, в том числе два западного производства. Уничтожен склад материальных средств", - сказали в Минобороны.