Что произошло за день: понедельник, 8 сентября

Вопрос о назначении Игоря Краснова председателем Верховного суда, теракт в Иерусалиме, вотум недоверия премьеру Франции, Алькарас - новая первая ракетка мира

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Вопрос о рекомендации генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России будет рассмотрен 15 сентября Высшей квалификационной коллегией судей.

- Рубль вечером обновил минимум с апреля в паре с юанем. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,594 руб., что на 19,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

- В Думу внесен законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Россия с декабря 2023 года не представлена в этом комитете и не имеет возможности участвовать в работе мониторингового механизма.

- Генпрокуратура подал иск в суд об обращении в доход государства имущества Станислава Светлицкого - бывшего замминистра энергетики России, бывшего главы АО "Евразийский". Светлицкий осужден за мошенничество и признан банкротом.

- Шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме. Двое террористов зашли на остановке Рамот в автобус и начали стрелять в пассажиров. Террористы были убиты на месте.

- Глава МИД Израиля заявил, что страна приняла предложение о прекращении огня в Газе.

- В Турции произошли столкновения между сторонниками оппозиционной Республиканской народной партии и полицией. Протестующие проигнорировали трехдневный запрет на массовые собрания.

- Премьеру Франции Франсуа Байру вынесли вотум недоверия. За недоверие было отдано 364 голоса. В поддержку главы правительства проголосовали 194 депутата.

- Испанец Карлос Алькарас стал первой ракеткой мира, на вторую строчку опустился итальянец Янник Синнер.

