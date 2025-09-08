Кабмин поддержал проект о сокращении предельного размера переплаты по краткосрочным займам в МФО

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ поддержало законопроект, который ограничивает переплату по краткосрочным (до года) потребительским займам МФО, снижая ее максимальный размер со 130% до 100% суммы долга.

Положительный отзыв кабинета министров на законопроект (№887449-8) опубликован в электронной базе данных парламента.

Документ в апреле внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Авторы предлагают снизить со 130% до 100% размер максимальной суммы всех переплат, включая штрафы, пени и другие платежи, по потребительским кредитам, займам, которые выдаются МФО на срок до одного года.

Также предлагается увеличить в три раза – с 5 млн рублей до 15 млн рублей – максимально возможную сумму займа в МФО для компаний и ИП. Необходимость повышения лимита авторы законопроекта объясняют тем, что он не менялся с 2018 года.

Правительство указало, что законопроект запрещает МФО заключать соглашения о новации, то есть заменять старый договор займа новым между теми же сторонами, а также подписывать дополнительные соглашения, которые позволяют включать в новый долг непогашенные проценты, штрафы, пени и другие платежи, перечисленные в законе "О потребительском кредите (займе)". Вместе с тем правительство считает абсолютный запрет необоснованным, так как такие соглашения могут содержать условия, улучшающие положение заемщика.

Кроме того, правительство отмечает, что положения нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечаний", - говорится в отзыве.