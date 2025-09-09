31 дрон ВСУ ликвидировали за ночь над российскими регионами

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 31 украинского беспилотника в ночь на вторник над российскими регионами.

Из них 12 дронов уничтожено над Центральным федеральным округом: семь беспилотников - над территорией Белгородской области, три - в небе над Курской областью и по одному дрону - над территориями Тамбовской и Воронежской областей.

19 беспилотников нейтрализовано в Южном федеральном округе: 15 дронов - над акваторией Черного моря и по два беспилотника - над территориями Республики Крым и Краснодарского края.

В Сочи в результате атаки БПЛА погиб мирный житель. Обломки дрона попали в автомобиль, за рулем которого он находился. Аэропорт Сочи временно приостанавливал работу.