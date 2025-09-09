Данкверт заявил, что в ЕАЭС нужна единая электронная система прослеживаемости продукции АПК

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Странам ЕАЭС необходимо интегрировать контрольные механизмы и создать единую электронную систему прослеживаемости продукции АПК - "от поля до прилавка", считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Как сообщает служба, об этом он заявил на XI международном молочном бизнес-форуме ЕАЭС во вторник в Сочи.

"В настоящее время развитие системы прослеживаемости - это необходимая мера для стабильности рынка, повышения качества и безопасности продукции", - подчеркнул Данкверт.

Между тем, по его словам, прослеживаемость реализована лишь частично. Например, Киргизия, Казахстан и Армения не имеют подобных систем. "Требования к их внедрению действуют уже около восьми лет, однако пока остаются невыполненными, за исключением Белоруссии", - сказал он.

"Для того, чтобы эта проблема обсуждалась в рамках всего Евразийского сообщества, целесообразно проводить встречи в формате нормативно-правового регулирования", - отметил руководитель Россельхознадзора.

Россельхознадзор в 2017 году внедрил ФГИС "ВетИС" для обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров животноводства. В сфере карантина растений действует ФГИС "Аргус-Фито".