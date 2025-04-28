Поиск

Лавров заявил о преждевременности разговоров о создании единой валюты БРИКС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве считают преждевременным говорить о создании единой валюты в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо".

Министр отметил, что "наши совместные усилия направлены на создание платежно-расчетной инфраструктуры для трансграничных расчетов между странами БРИКС".

В частности, по словам Лаврова, речь идет о более активном применении национальных валют.

"К вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия", - заявил глава МИД РФ.

По словам министра, в БРИКС ведется работа над обеспечением бесперебойных расчетов.

"Мы можем говорить о неплохих результатах. Например, доля рубля и валют дружественных стран составила 90% в расчетах России со странами БРИКС по итогам 2024 года", - сообщил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что "в декларации Казанского саммита БРИКС 2024 года упомянуты Трансграничная платежная инициатива, расчетно-клиринговая инфраструктура, перестраховочная компания, Новая инвестиционная платформа".

"Данные инициативы направлены на создание благоприятных условий для увеличения объемов торговли и инвестиций между странами БРИКС. Рассчитываем, что их реализация будет продолжена в этом году под эгидой бразильского председательства", - заявил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров БРИКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Акцию "Бессмертный полк" впервые проведут на матчах РПЛ и Кубка России

Лавров назвал необходимостью для украинского урегулирования признание новых регионов РФ и Крыма

Лавров назвал необходимостью для украинского урегулирования признание новых регионов РФ и Крыма

В Кремле подтвердили готовность РФ при необходимости оказать КНДР военную поддержку

"Лента" в I квартале нарастила выручку на 23,2%, чистую прибыль - в 1,7 раза

Сеул осудил отправку северокорейских военных в Россию

Аэропорт "Пулково" возобновил работу после перерыва

Аэропорт "Пулково" возобновил работу после перерыва

Во Владимирской области госпитализированы 16 пострадавших в ДТП с автобусом

Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области

Путин поблагодарил военных КНДР, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области

Аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет рейсы

Что произошло за день: воскресенье, 27 апреля

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6275 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне109 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2248 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов201 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе400 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости382 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии171 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние228 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });