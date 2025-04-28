Лавров заявил о преждевременности разговоров о создании единой валюты БРИКС

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В Москве считают преждевременным говорить о создании единой валюты в рамках БРИКС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете "О Глобо".

Министр отметил, что "наши совместные усилия направлены на создание платежно-расчетной инфраструктуры для трансграничных расчетов между странами БРИКС".

В частности, по словам Лаврова, речь идет о более активном применении национальных валют.

"К вопросу об общей валюте или расчетной единице БРИКС можно будет вернуться, когда для этого сложатся необходимые финансово-экономические условия", - заявил глава МИД РФ.

По словам министра, в БРИКС ведется работа над обеспечением бесперебойных расчетов.

"Мы можем говорить о неплохих результатах. Например, доля рубля и валют дружественных стран составила 90% в расчетах России со странами БРИКС по итогам 2024 года", - сообщил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что "в декларации Казанского саммита БРИКС 2024 года упомянуты Трансграничная платежная инициатива, расчетно-клиринговая инфраструктура, перестраховочная компания, Новая инвестиционная платформа".

"Данные инициативы направлены на создание благоприятных условий для увеличения объемов торговли и инвестиций между странами БРИКС. Рассчитываем, что их реализация будет продолжена в этом году под эгидой бразильского председательства", - заявил Лавров.