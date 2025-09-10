Новые тарифы ЦБ по страхованию ответственности владельцев опасных объектов начнут применять с 21 сентября

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Банк России установил новые тарифы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО), говорится в сообщении регулятора. Они начнут применяться с 21 сентября 2025 года.

При этом для объектов с использованием оборудования под давлением и угольных шахт нижняя граница тарифного коридора остается на том же уровне, что и сейчас.

Для гидротехнических сооружений, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности она снижается на 25%. Более существенное сокращение - на 75% - предусмотрено для некоторых типов электростанций, а также объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых (хвостохранилищ) и шахтостроительных участков. Нижняя граница тарифного коридора для всех остальных типов опасных объектов снижается на 50%. Верхние границы страховых тарифов не меняются.

Перерасчет тарифов учитывает сложившуюся динамику убыточности и более точно отражает уровень риска возникновения аварии, отмечает ЦБ.

Федеральный закон об ОСОПО действует в РФ с 2012 года (№ 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте").