Правкомиссия скоро утвердит основные параметры федерального бюджета 2026-2028

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам в ближайшее время рассмотрит и утвердит основные параметры федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

"Правительство должно внести проект бюджета в Госдуму до 1 октября, в нем необходимо учесть все текущие вызовы. Мы их подробно обсуждали при формировании прогноза социально-экономического развития до 2028 года. В ближайшее время должна пройти наша бюджетная комиссия, где необходимо утвердить все основные параметры, а это доходы и расходы, после этого законопроект будет представлен на заседании правительства", - сказал он.

Основные приоритеты, отметил Мишустин, это обеспечение макроэкономической стабильности, сбалансированный бюджет, выполнение социальных обязательств и достижение национальных целей развития. "Сегодня еще раз посмотрим, какие ресурсы должны быть направлены на решение этих вопросов, а также на стимулирование производства, поддержку наших регионов, на технологические инфраструктурные проекты", - сказал председатель правительства.

Он напомнил, что президент Владимир Путин заявлял о необходимости формирования дополнительных источников доходов бюджета.

"Учитывая реалии, необходимо сконцентрироваться на теме эффективности. В том числе в части производительности труда. Надо ускорять ее рост. Для чего продолжить снимать общесистемные барьеры для предпринимательской инициативы, сокращать избыточную административную нагрузку, создавать стимулы для самостоятельного развития за счет внутрикорпоративных программ самих компаний. Одной из ключевых задач дальнейших изменений станет, конечно, и повышение качества инвестиционного климата. Это планируется реализовать через национальную модель целевых условий ведения бизнеса. На усиление эффективности экономики также направлен разрабатываемый правительством план структурных изменений", - сказал Мишустин.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что при формировании проекта федерального бюджета на 2026 год Минфин учитывает прогнозируемую среднюю цену на нефть марки Urals в $59 за баррель. В рамках бюджета на 2025-2027 годы цена нефти на 2026 год учитывалась в размере $66 за баррель.

Комментируя подготовку проекта федерального бюджета на следующую трехлетку, Силуанов отмечал, что Минфин всегда будет говорить о том, чтобы бюджет был составлен по принципам и правилам, которые прописаны законодательно, имея в виду следование бюджетным правилам. "Это дает устойчивость бюджетной конструкции, независимость бюджета от внешних факторов, будь то цены на энергоресурсы или санкции (...). Мы должны сделать такой бюджет, такую конструкцию железобетонную, чтобы минимизировать все те ограничения, которые пытаются вводить в отношении нашей страны", - сказал он.

По словам Силуанова, оптимизация расходов при этом остается постоянным процессом, который "не всегда позитивно воспринимается нашими коллегами по правительству". "Без оптимизации, без структурирования и приоритизации ежегодной, я думаю, что ничего бы у нас не получилось, потому что каждый год возникают новые задачи, каждый год возникают новые приоритеты, и каждый год мы пересматриваем все, что у нас есть в нашем распоряжении. Где-то приходится от чего-то отказываться, где-то приходится оптимизироваться - давайте часть своих бюджетов направляйте на новые задачи", - пояснял он.

"Невозможно все время говорить: давайте увеличивать доходную базу, давайте увеличивать заимствования, надо всегда работать с тем объемом средств, которые есть в бюджете. Непросто это происходит, все говорят, что это сложно, но без этого нельзя", - отмечал министр.

Текущим законом о бюджете доходы на 2026 год запланированы объеме 41 трлн 840,9 млрд руб. (18,1% ВВП), на 2027 год - 43 трлн 154,2 млрд руб. (17,4% ВВП), в том числе нефтегазовые - 10 трлн 564,3 млрд руб. (4,6% ВВП) и 9 трлн 766,1 млрд руб. (3,9% ВВП), ненефтегазовые - 31 трлн 276,6 млрд руб. (13,6% ВВП) и 33 трлн 388,1 млрд руб. (13,4% ВВП). Расходы в 2026 году запланированы в объеме 44 трлн 22,2 млрд руб. (19,1% ВВП), в 2027 году - 45 трлн 915,6 млрд руб. (18,5% ВВП). Дефицит в 2026 году ожидается в размере 2 трлн 181,2 млрд руб. (0,9% ВВП), в 2027 году - 2 трлн 761,4 млрд руб. (1,1% ВВП).