ЦБ РФ обратил внимание на нетипичные темпы расходов бюджета в I полугодии

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Нетипичный для последних лет график осуществления бюджетных расходов, которые за первое полугодие 2025 года были исполнены более чем на половину от годового плана, чреват его итоговым превышением, предупреждает Банк России.

"В I полугодии 2025 года наблюдается интенсивное исполнение расходов. Так, за январь-июнь 2025 года расходы исполнены на 50,3% от установленного на год объема, в то время как в среднем за 2011-2024 годы исполнение составило 44,2% от годового факта. Это предполагает возможное превышение фактических расходов над плановым объемом по итогам года", - говорится в проекте Основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, опубликованном ЦБ во вторник.

Выход на анонсированные параметры расходов федерального бюджета в 2025 году (при равномерности их исполнения) предполагает значительное снижение годовых темпов прироста расходов и существенное уменьшение первичного структурного дефицита во втором полугодии, обращает внимание регулятор. А с учетом сохранения высокого объема публично-нормативных обязательств по социальным направлениям нормализация бюджетной политики потребует ограничений расходов по другим статьям, констатирует ЦБ.

Плановый дефицит федерального бюджета на 2025 год (после весеннего пересмотра) составляет 1,7% ВВП. Однако сейчас, когда идет работа над поправками в бюджет-2025 и проектом бюджета на новую трехлетку, власти допускают, что итоговый показатель будет выше, сообщил в понедельник знакомый с ходом обсуждения источник.

В январе-июле, по предварительным данным Минфина, дефицит составил 4,879 трлн рублей, или 2,2% ВВП. Согласно информации портала "Электронный бюджет", на 28 августа расходы бюджета составили 27,52 трлн рублей из 42,96 трлн руб. на весь год (то есть около 64%).

Сам Минфин ритмичные темпы расходов по 25% от годовых назначений в квартал (которые и сложились по итогам первого полугодия) называл не отклонением от нормы, а целью, к которой ранее правительство безуспешно стремилось. "Мы сильно сдвинули - кстати, в соответствии с рекомендациями Госдумы, Совета Федерации - влево все наши контрольные точки, мы обязали всех контрактоваться по "капиталке" до 1 марта, по субсидиям до 1 июня (...). Мы в этом году на самом деле достигли той динамики, которая нам всегда была рекомендована, но никак у нас не получалась. Мы за первый квартал сделали 25% кассовых расходов, если так пойдет - 25%, 25%, 25%...", - говорила 31 марта в Госдуме первый замминистра финансов Ирина Окладникова.

Что касается доходной части, то, как отмечает ЦБ, существуют риски поступления в бюджет более низких структурных (базовых нефтегазовых и ненефтегазовых) доходов по сравнению с объемом, заложенным в апрельском прогнозе Минэкономразвития и Минфина. "Это может привести к формированию ненулевого структурного первичного дефицита при полном исполнении расходов", - говорится в документе.

"С точки зрения текущего исполнения бюджета отмечается слабая динамика доходов, связанных с импортом, и налога на прибыль в условиях заметного спада импорта, укрепления рубля, слабой внешней конъюнктуры и снижения финансового результата по сравнению с прошлым годом. Важным фактором снижения импорта и поступлений с него в бюджет является эффект от мер протекционизма и импортозамещения, осуществленных в 2023-2025 годах (введение новых и повышение действующих ставок ввозных пошлин, опережающая индексация акцизов на импорт по сравнению с внутренними акцизами, совершенствование администрирования движения товаров через таможню, повышение ставок утилизационного сбора и другие). Следствием этого является рост внутреннего производства отечественных товаров и услуг, что выражается в позитивной динамике НДС на товары, произведенные на территории страны", - отмечает ЦБ.

В проекте основных направлений ДКП Банк России также повторил тезис о целесообразности рассмотрения вопроса о корректировке цены отсечения в бюджетном правиле.

"Уровень сырьевых цен в бюджетном правиле (цену отсечения) целесообразно определять в соответствии с консервативной оценкой долгосрочного равновесия на мировых сырьевых рынках. Если цена отсечения будет недостаточно консервативна, увеличится риск исчерпания резервов и роста бюджетного дефицита. В такой ситуации при прочих равных может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для ограничения негативных эффектов на экономику и инфляцию", - говорится в документе.

