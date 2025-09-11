Лавров отметил заинтересованность РФ и стран Персидского залива в стабильности нефтяных рынков

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Россия и страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) подтвердили заинтересованность в поддержании стабильности мировых рынков нефти, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня в очередной раз подтвердили важность сохранения эффективной координации в формате ОПЕК+ и по линии форума стран-экспортеров газа. Мы исходим из нашей общей заинтересованности в поддержании стабильности мировых рынков нефти, а также в обеспечении законных интересов газовых экспортеров", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания стратегического диалога Россия - ССАГПЗ.