Одобрен проект стратегии повышения безопасности дорожного движения в России до 2030 года

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Межведомственная комиссия (МВК) Совета Безопасности России по общественной безопасности 11 сентября одобрила проект стратегии повышения безопасности дорожного движения в стране до 2030 года, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

Проект подготовило МВД во взаимодействии с заинтересованными государственными органами.

На заседании была отмечена необходимость внесения ряда новаций в уголовное и административное законодательство, предусматривающих усиление ответственности за совершение отдельных видов правонарушений в сфере дорожного движения.

"Выработаны конкретные межведомственные меры, направленные на ликвидацию аварийно-опасных участков дорог, поддержание дорожной инфраструктуры в надлежащем состоянии, своевременное и квалифицированное оказание первой и медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях", - отметили в пресс-службе.

"Отдельное внимание уделено тематике использования средств индивидуальной мобильности", - заявили в СБ.